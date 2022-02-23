Son dakika haberi: Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haberi: Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Son dakika haberi: Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hacı Oktay (44) idaresindeki 01 EHB 10 plakalı otomobil, Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda park halindeki tıra çarptı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri sürücü Hacı Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine gelen Oktay'ın yakınları gözyaşı döktü.

Oktay'ın cesedi morga kaldırıldı.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Otomobil, Adana, Güncel, Haberler

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