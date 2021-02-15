Son dakika haberi! Adana'da alkolmetreye üfleme süresi alkollü sürücüye uygulamalı gösterildi

Son dakika haberler... Adana'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücünün alkollü olduğu için kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Adana'da polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücünün alkollü olduğu için kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 01 BAR 61 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen şüphelinin aracıyla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine ekipler, otomobilin gidebileceği kavşaklarda ve arterlerde önlem aldı.

Takibi sürdüren ekipler, Altun Bulvar'dan ilerleyişini sürdüren otomobili Yeşilyurt Mahallesinin ara sokaklarında durdurdu.

Sürücüyü yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda olumsuzluk olmadığını tespit etti.

Alkol kontrolü yapılmak istenen sürücü A.R, alkolmetreye yeteri kadar üflemeyince, görevli trafik polisi cihazın ağızlığını değiştirerek üfleme süresini uygulamalı gösterdi.

Sürücü A.R. 143 promil alkollü olduğunun ve bunun için ekiplerden kaçtığının belirlenmesi üzerine Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız