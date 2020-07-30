Son dakika haberi! ADANA Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Kurallara en çok 65 yaş üstü uyuyor
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Son dakika haberi! ADANA Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Kurallara en çok 65 yaş üstü uyuyor

Son dakika güncel haberi: Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Kurallara en çok 65 yaş üstü uyuyorSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

30.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:29

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Kurallara en çok 65 yaş üstü uyuyor

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemi sürecinde maske ve sosyal mesafe gibi önlemlere en çok 65 yaş ve üstü grubun uyduğunu ve bayramlaşmaya gelip kurallara uymayan yakınlarını en iyi şekilde uyaracaklarını kaydetti. Taşova, Türk kültüründeki el öpme geleneğine bayramda dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çekerek, "Özellikle büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. Onlar için de kendimizi korumamız gerekiyor. Bayramlaşmaya gittiğimiz zaman sosyal mesafenin korunması, maske takılması gerekiyor. Eğer el öptürülürse de el hijyenine dikkat etmeli ve sosyal mesafeyi korumalılar"

Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, bayramda el öpme geleneğinin 65 yaş ve üstü için bu süreçte risk oluşturduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Taşova, "Kurban Bayramı bizim bir geleneğimiz. Özellikle büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. Onlar için de kendimizi korumamız gerekiyor. Bayramlaşmaya gittiğimiz zaman sosyal mesafenin korunması, maske takılması gerekiyor. Eğer el öptürülürse de el hijyenine dikkat etmeli ve sosyal mesafeyi korumalılar" dedi.

'EN ÇOK 65 YAŞ ÜZERİ UYGULUYOR'

Yaşlıların, bayram ziyaretlerine gelen yakınlarına sosyal mesafe, maske ve el hijyeni gibi önlemler konusunda en güzel uyarıları yapacaklarına işaret eden Prof. Dr. Taşova, "Ben görüyorum ki toplum içerisinde 65 yaş üstü aslında kurullara en güzel uyan grup. Çünkü olayın çok farkındalar, bilincindeler. Kuralları en iyi şekilde uyguladıklarını düşünüyorum. Maç ve düğün gibi yerlere giden yakınlarının kendilerine gelmiş olması onları riske atıyor. 65 yaş ve üstü kişilerin yakınları geldiği zaman inanıyorum ki kurallara uymayan genç gruba gereken önlemleri çok güzel şekilde anlatacaklardır" diye konuştu.

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Son dakika haberi! ADANA Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Kurallara en çok 65 yaş üstü uyuyor

Kaynak: DHA

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