Son dakika haberi: Abu Dabi'de çok katlı binada yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Abu Dabi'de çok katlı binada yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de çok katlı bir binada yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de çok katlı bir binada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile bina alevlere teslim oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Al Mamoura bölgesinde bulunan çok katlı bir binada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile bina alevlere teslim olurken, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren mücadelesinin ardından yangını kontrol altına almaya başardığı bildirildi. Abu Dabi Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi Sivil Savunma Otoritesi ekipleri, Abu Dabi'nin Al Mamoura bölgesinde bir yangını kontrol etmeyi başardı. Soğutma süreci devam ediyor" denildi.

Yetkililer ayrıca, halkı yangın bölgesinden uzak durmaları ve polis devriyelerine, sivil savunma ekipleri ile ambulanslara yol vermesi konusunda uyardı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika haberi: Abu Dabi'de çok katlı binada yangın
Son dakika haberi: Abu Dabi'de çok katlı binada yangın
Son dakika haberi: Abu Dabi'de çok katlı binada yangın
Son dakika haberi: Abu Dabi'de çok katlı binada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Gareth Bale Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Abu Dabi'de çok katlı binada yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 10:07:27. #1.16#

title