Son dakika haber! ABD'de 41 katlı gökdelende yangın - Haberler
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Son dakika haber! ABD'de 41 katlı gökdelende yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - ABD'de 41 katlı gökdelende yangın ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan 41 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı.

- ABD'de 41 katlı gökdelende yangın

PENNSYLVANIA - ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan 41 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinin güneyinde bulunan 41 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı. Ofislerin bulunduğu Commerce Square Tower'da çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

Philadelphia İtfaiyesi Başkan Yardımcısı Kamau Bright yaptığı açıklamada, yangının binanın çatısındaki klima santralinden çıktığını aktararak, "Alevler binanın içine sıçramada ve itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangını söndürmeyi başardı" dedi.

Yangından ölen ya da yaralanan olmadığını aktaran Bright, binanın Pazar günü olması nedeniyle oldukça boş olduğunu açıkladı.

Son dakika haber! ABD'de 41 katlı gökdelende yangın

Son dakika haber! ABD'de 41 katlı gökdelende yangın

Son dakika haber! ABD'de 41 katlı gökdelende yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, Philadelphia, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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