Son dakika haberi | ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump (72), New York'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi | ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
16.08.2020 05:47 | Son Güncelleme: 16.08.2020 06:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump (72), New York'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Trump'a verdiği destekle bilinen Robert Trump'ın, bir süredir kamuoyunda açıklanmayan bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü bildirilmişti. Trump, kısa süre önce Manhattan'daki New York-Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini dün ziyaret etmişti.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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