Son dakika haberi! 91 yaşında hayatını kaybeden yazar Adalet Ağaoğlu için Boğaziçi Üniversitesi'nde tören düzenlendi Son dakika güncel haberi... Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan yazar Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan yazar Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesine getirilerek buradan sevenleri tarafından uğurlandı. Törende Boğaziçi Üniversiteri Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan kısa bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA