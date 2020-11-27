Son dakika haberi: 8 çocuğa istismar suçlamasıyla tutuklandı
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Son dakika haberi: 8 çocuğa istismar suçlamasıyla tutuklandı

27.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:09
Son dakika haberi: 8 çocuğa istismar suçlamasıyla tutuklandı

Son dakika haberleri: ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde evli ve 4 çocuk babası Ahmet Ş. (51), yaşları 7 ila 10 arasında 7'si kız, 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde evli ve 4 çocuk babası Ahmet Ş. (51), yaşları 7 ila 10 arasında 7'si kız, 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İlçeye bağlı Celeptaş köyünde yaşayan 4 erkek çocuk sahibi Ahmet Ş.'nin, köy halkının kayısı hasadı için bahçelere gitmesini fırsat bilerek, sokakta oynayan çocukları evine götürdüğü ve cinsel içerikli videolar izlettiği öne sürüldü. Şüphelinin aynı zamanda çocukların iç çamaşırlarını çıkarıp cinsel organlarının fotoğraflarını çektiği ileri sürüldü.

ÇOCUKLARIN AİLELERİNE ANLATMASIYLA OLAY ORTAYA ÇIKTI

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İddiaya göre, Ahmet Ş.'nin cinsel istismarına maruz kalan çocuklardan bazıları, durumu ailelerine anlattı. Olayı duyunca şok geçiren anne babalar, jandarmaya şikayetçi oldu. E.K ve C.Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin cep telefonuna ise el konuldu.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Ahmet Ş.'nin Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelenen telefonunda, çok sayıda cinsel içerikli video ile söz konusu çocukların cinsel organlarının fotoğraflarının olduğu tespit edildi.Yaşları 7 ila 10 arasında 7'si kız, 8 çocuğa çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ahmet Ş., dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Ahmet Ş., Yalvaç T tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN

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