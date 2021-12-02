25 günlük bebeğini sobada yakarak öldüren anne tutuklandı
Yozgat'ın Çandır ilçesinde bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne 2 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki baba ve üvey babaanne ise serbest bırakıldı.
Yozgat'ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi Fatma Büyük (25), komşularına 1 aylık oğlu Erol'u sobaya atarak yaktığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri Fatma Büyük'ü, baba Hakan Büyük'ü ve babaanneyi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evde araştırma yaptı. Fatma Büyük'ün, 2 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunduğu öğrenildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne Fatma Büyük çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba Hakan Büyük adli kontrol şartıyla, üvey babaanne ise serbest bırakıldı.
Yozgat Adli Tıp Kurumundan naaşı alınan 25 günlük Erol bebek ise vefat eden babaannesinin yanına Büyük kışla köy mezarlığına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından defnedildi. Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.