Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika haberler... Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışının atılmasının akabinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Şehitler için dua edildiği törende, Vali Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililer tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Siirt İl Milli Müdürlüğünde devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, "18 Mart Çanakkale Şehitleri" temalı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törenlere, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık