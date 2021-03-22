Son dakika haberi | 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi
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Son dakika haberi | 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi

22.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:37
Son dakika haberi | 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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