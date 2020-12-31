Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
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Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu

31.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:13
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İznik ilçesinde 2014 yılında çekilen hava fotoğraflarıyla keşfedilen 1600 yıllık bazilika, Türkçe öğretmeni Elif Alp'in çocuklara özel hazırladığı 'Senin Maceran: Tılsımlı Kolyenin Peşinde' adlı interaktif kitaba konu oldu.

BURSA'nın İznik ilçesinde 2014 yılında çekilen hava fotoğraflarıyla keşfedilen 1600 yıllık bazilika, Türkçe öğretmeni Elif Alp'in çocuklara özel hazırladığı 'Senin Maceran: Tılsımlı Kolyenin Peşinde' adlı interaktif kitaba konu oldu. Alp, dijital çağda çocukların tarihsel açıdan bilinçlendirilmesini amaçladığını kaydetti.

Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik'te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü'nde 1600 yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan Aziz Neophytos Kilisesi, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösteriliyor.

BAZİLİKAYA ÇOCUKLARIN İLGİSİNİN ÇEKİLMESİ AMAÇLANIYORYerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bazilika formundaki Aziz Neophytos Kilisesi'nin, çocuklara ulaştırılabilmesi amacıyla Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Elif Alp harekete geçti. Alp, Aziz Neophytos Kilisesi'nin tarihsel geçmişini ve keşfini anlatan, 'Senin Maceran: Tılsımlı Kolyenin Peşinde' adlı interaktif bir kitap yazdı.Dijital çağda çocukların kitap okuma alışkanlıklarının git gide azaldığını görerek, hem çocuklara yeniden kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek, hem de tarihsel kimliği bulunan bazilikayı çocuklara aktarabilmek için kitabı yazdığını belirten Alp, böylelikle yeni eğitim ve öğretim hayatına başlamış öğrencilerin ilgisini, bazilikaya çekmeyi amaçlıyor.ÇOCUKLAR, KENDİ MACERALARINI BELİRLİYOR

"Pandemi dolayısıyla, uzaktan eğitime geçilen dönemde öğrencilerime daha faydalı olmak amacıyla macera kitabı yazdım" diyen Alp, "Yaptığım araştırmalardan, İznik Gölü'ndeki 1600 yıllık bazilikayı fark ettim. Bu tarihi zenginliğimizi, öğrencilerimize aşılamak ve bilinçlendirmek amacıyla bazilikayı konu aldım. Kitabı yazmamdaki amaç çocuklara kitap okumayı sevdirmek, bunu yaparken de çocuklarımıza tarih hakkında bilinçlendirmek. Farklı bir teknik uyguladım, okuyucuların verdiği karara göre sayfalar arasında geçiş yapılabiliyor. Okuyucunun aktif olduğu, şifre bulmalı bir kitap" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
Son dakika haberi! 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

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