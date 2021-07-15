15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

15 Temmuz şehitleri için Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.