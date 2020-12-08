15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

08.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durduruldu.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durduruldu. İzin belgesi olmayan sürücülere ceza kesilirken, polis ekipleri denetime takılan yabancı uyruklu vatandaşlar ve turistlerle kendi dillerinde iletişim kurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya giriş yönünde denetim yapan polis ekipleri bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu. Denetime takılan araçlarda bulunan vatandaşların izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. İzin belgesi olmadığı halde kısıtlama süresinde dışarıda bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ceza yazılan bir sürücü, "Kendi adıma zaten haksızdım. Eşimi bıraktım kardeşlerine. Haklılar, 21.00'den sonra zaten yasak var. Dönüş saatimi ayarlayamadım. O kadar yayınlanmış olan bir şey 21.00'den sonra çıkmayacaksınız diye. Tamamen benim hatam zaten. Yapacak bir şey yok" dedi. Öte yandan görevli polis memuru izin belgesi olmayan Suriyeli bir vatandaşla Arapça konuştu. Başka bir polis memuru ise denetim noktasından geçen turistler ile İngilizce konuşarak belgelerini inceledi.


- İstanbul
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
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