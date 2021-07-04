Son dakika haberi... 1. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu başladı
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Son dakika haberi... 1. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu başladı

Son dakika haberi... 1. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu başladı
Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından "Vefatının 750'nci Yılında Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen 1. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından "Vefatının 750'nci Yılında Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen 1. Kapadokya Geleneksel Okçuluk Koşusu başladı.

NEVÜ atletizm sahasında gerçekleştirilen okçuluk koşusuna, çeşitli kategorilerde 12 ilden 94 sporcu katıldı.

Türk okçuluğunu anımsatan geleneksel kıyafetlerin giyildiği yarışmada ön müsabakaların ardından, her kategoride ilk 3 dereceyi paylaşan sporcular belli olacak.

Dereceye giren sporcuların ödülleri 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Hacı Bektaş Veli'yi Anma etkinliklerinde verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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