Son dakika haber! Zonguldak'ta silahlı saldırı soncu 1 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi... Ereğli ilçesinde 1 kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Ereğli ilçesinde 1 kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'ndeki Ereğli Belediyesi'nin işlettiği katlı otopark önünde S.Y'ye, daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen R.D. tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Ayağına ve kalçasına kurşun isabet eden S.Y, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçtığı iddia edilen R.D'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA