Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi
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Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürpriziYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, 'Meslek Liseleri ailelerle buluşuyor' projesi kapsamında köylerde...

Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, 'Meslek Liseleri ailelerle buluşuyor' projesi kapsamında köylerde yaşayan yaşlı çiftleri ziyaret edip, hayat tercübelerinden faydalanıyor. Öğrenciler, Güvenli köyünde yaşayan Medine (69) ve Sefer Altekin (79) çiftini de ziyaret edip, evliliklerinin 41'inci yılını kutladı. Altekin çifti, öğrencilerin getirdiği pastayı keserek, ilk kez evlililik yıl dönümlerini kutladı.

Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırında bunan Esendere beldesinnin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında, beldeye bağlı köyleri ziyaret ederek, yaşlı çiftlerle bir araya geldi. Öğrenciler, ziyaret ettikleri çiftlerin hayat tecrübelerinden faydalanırken, beldeye bağlı Güvenli köyünde yaşayan Medine ve Sefer Altekin çiftini de ziyaret edip, evlilik yıl dönümü sürprizi yaptı. Mutlu olan Altekin çifti, öğrencilerin getirdiği pastayı keserek, hayatlarında ilk kez evlilik yıl dönümlerini kutlamanın sevincini yaşadı. Çift, öğrencilere teşekkür etti.

Sefer Altekin, 41 yıldır evli olduğu ve kendisinden 10 yaş küçük olan eşi ile ilk kez evlilik yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Hayatım boyunca evlilik yıldönümü kutlamamıştık. Sağ olsunlar öğrenciler bize sürpriz yaptı. Çok teşekkür ederiz. Öğrencilik hayatınızda başarılar dilerim" dedi

Öğrencilerden İdal Eraslan ise, köyleri ziyaret ederek yaşlı çiftlerin tercübelerinden faydalandıklarını belirterek,"Proje kapsamında ailelerimizle buluşup, onların hayat tecrübelerinden faydalandık. Bugün Güvenli köyünde Medine ve Sefer Altekin çiftimizin 41'inci evlik yıl dönümünü pasta keserek kutladık? diye konuştu.

Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi
Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi
Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi
Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi
Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi
Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi
Son dakika haberleri... Yüksekovalı çifte, liselilerden 41'inci evlilik yıl dönümü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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