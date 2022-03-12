Son dakika haber... Yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına polisler yetişti

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Kartal Yakacık'ta yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına polisler koştu. Polislerin mahsur kalan araçları iterek sürücülere yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Anadolu Yakası'nın ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan yollarda bazı sürücüler de zor anlar yaşadı. Kartal Yakacık'ta da bazı vatandaşlar karlı yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu. Polislerin araçları iterek sürücüleri mahsur kaldığı yerden çıkmasına yardımcı oldukları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel