Son dakika haber... Yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına polisler yetişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına polisler yetişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika haber... Yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına polisler yetişti

Son dakika habere göre İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Kartal Yakacık'ta yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına polisler koştu. Polislerin mahsur kalan araçları iterek sürücülere yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Anadolu Yakası'nın ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan yollarda bazı sürücüler de zor anlar yaşadı. Kartal Yakacık'ta da bazı vatandaşlar karlı yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu. Polislerin araçları iterek sürücüleri mahsur kaldığı yerden çıkmasına yardımcı oldukları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title