RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
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RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'de, kentsel dönüşüm kapsamında riskli bir binanın kontrollü yıkımı yapılırken, işçi bina enkazının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

RİZE'de, kentsel dönüşüm kapsamında riskli bir binanın kontrollü yıkımı yapılırken, işçi bina enkazının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kamera görüntülerine anbean yansıdı.

Rize'de şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanına yıllar önce inşa edilen binalar korozyon nedeniyle riskli duruma geldi. Kentte 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Riskli yapıların yıkımı yapıldığı sırada tehlikeli anlar yaşandı. Bir görevli kontrollü yıkılan binalardan birinin enkazı altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. O anlar, kamera görüntülerine anbean yansıdı.

RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA
RİZE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDUĞU ANLAR, KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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