Son dakika haber | Yeni Zelanda'da cami saldırısının karar duruşması başladı
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Son dakika haber | Yeni Zelanda'da cami saldırısının karar duruşması başladı

Son dakika haberleri: Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde gerçekleştirilen cami saldırısının karar duruşması bugün başladı.

24.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:07

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde gerçekleştirilen cami saldırısının karar duruşması bugün başladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant, 51 Müslüman vatandaşı öldürme, 40 kişiyi yaralama suçundan yargılanıyor. Bugün başlayan karar duruşmasında katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant hayatını kaybedenlerin yakınları ve terör saldırısı sırasında yaralanan vatandaşlarla yüzleşecek. Bir önceki duruşma sırasında avukatlarını azleden katil zanlısı Tarrant, karar duruşması sırasında savunmasını kendi yapacak.

MAHKEMENİN 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Katil zanlısı Terrant, karar duruşmasının yapılacağı Christchurch şehrine, bulunduğu hapishaneden askeri uçak eşliğinde getirilirken, mahkeme salonun çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Saldırı sırasında yaşadıklarını aktaracak mağdurlar ve aile yakınları dinlendikten sonra Terrant savunması yapacak. Tarran'ın savunmasının ardından mahkemeden karar çıkması beklenecek. Mahkemenin 4 gün sürmesi bekleniyor.

Katil zanlısı Tarrant'ın Yeni Zelanda'nın tarihindeki en ağır cezaya çarptırılması bekleniyor.

(Berfu Okkıran İHA)

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Son dakika haber | Yeni Zelanda'da cami saldırısının karar duruşması başladı

Kaynak: İHA

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