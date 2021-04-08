Son dakika haber! Yeni Sri Lanka güzelinin tacını zorla alan "2019 güzeli" gözaltına alındı
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Son dakika haber! Yeni Sri Lanka güzelinin tacını zorla alan "2019 güzeli" gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sri Lanka'da düzenlenen güzellik yarışmasında Pushpika de Silva'nın 1'inci olmasını kabul etmeyerek, tacı Silva'nın başından zorla alan yarışmanın 2019 kazananı Caroline Jurie, basit yaralama suçundan gözaltına alındı.

Sri Lanka'da düzenlenen güzellik yarışmasında Pushpika de Silva'nın 1'inci olmasını kabul etmeyerek, tacı Silva'nın başından zorla alan yarışmanın 2019 kazananı Caroline Jurie, basit yaralama suçundan gözaltına alındı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 4 Nisan'da düzenlenen ve Dünya Güzellik Yarışması'nda Sri Lanka'yı temsil edecek güzelin seçileceği yarışmada büyük bir skandal yaşanmış, yarışmada birinci olan ve "Bayan Sri Lanka" unvanını kazanan Pushpika de Silva'nın tacı, yarışmanın 2019 kazananı Caroline Jurie tarafından başından zorla alınmıştı. Jurie ve olaya karışan bir modelin, basit yaralama suçundan gözaltına alındığı açıklandı. Polis sözcüsü Ajith Rohana tarafından yapılan açıklamada, "Polis, Jurie ve modellerden Chula Padmendra'yı basit yaralama suçundan gözaltına aldı" dedi.

"Kafa travması yaşadım"

Silva olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, taç başından çekilirken aldığı darbe nedeniyle kafa travması yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etmiş, Jurie'nin "mantıksız ve aşağılayıcı" davranışı nedeniyle yasal işlem başlatacağını açıklamıştı.

Silva sonradan düzenlenen basın toplantısında ise tacını "çocuklarını tek başına büyütmek için acı çeken o kadınlara, bekar annelere adadığını" söylemişti.

Soruşturma başlatılmıştı

Hem Jurie hem de Bayan Sri Lanka World'ün Ulusal Direktörü Chandimal Jayasinghe, geçtiğimiz salı günü polis tarafından sorgulanmıştı. Jurie'nin sahnedeki davranışının utanç verici olduğunu vurgulayan Jayansinghe, konuyla ilgili bir soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Tacı iade edilmişti

Yarışmanın organizatörleri, Silva'nın eşinden ayrı olduğunu ancak henüz boşanma işlemlerinin tamamlanmadığını doğrulamasının ardından Silva'dan özür dilemişti. Gerçeklerin ortaya çıkmasını ardından Silva'nın tacı iade edilmişti.

Ne olmuştu?

Yarışmanın 2019 kazananı Jurie, Silva'nın boşandığını iddia ederek, boşanmış kadınlara güzellik kraliçesi tacı verilmesinin kurallara aykırı olduğunu söylemiş ve Silva'nın tacını yarışmada ikinci olan güzele takmıştı. Yaşanan olay karşısında donup kalan Silva ise gözyaşları içinde sahneyi terk etmişti. - COLOMBO

Son dakika haber! Yeni Sri Lanka güzelinin tacını zorla alan '2019 güzeli' gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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