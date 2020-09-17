Son dakika haber... Yaylada rahatsızlandı, askeri helikopter hastaneye yetiştirdi Son dakika haberi... Yaylada rahatsızlandı, askeri helikopter hastaneye yetiştirdi Tunceli'de bir yaylada rahatsızlanan şahsın imdadına jandarma yetişti.

Yaylada rahatsızlandı, askeri helikopter hastaneye yetiştirdi

TUNCELİ - Tunceli'de bir yaylada rahatsızlanan şahsın imdadına jandarma yetişti. Sikorsky helikopter ile alınan hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Eğribelen Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada yaşayan Kahraman Şirin aniden rahatsızlandı. Şirin'in ailesinin haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan Vali Mehmet Ali Özkan devreye girdi. Vali Özkan'ın talimatıyla bölgeye Sikorsky tipi askeri helikopter ile sağlıkçılar gönderildi. Yayladan alınan Şirin, helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA