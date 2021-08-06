Son dakika haber: Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden
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Son dakika haber: Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden

Son dakika haber: Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Manavgat'ta yangının etkilediği mahallelerden biri olan Karaöz Mahallesinde baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahaleyi AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal yaptı.

Manavgat'ta yangının etkilediği mahallelerden biri olan Karaöz Mahallesinde baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahaleyi AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal yaptı.

Günlerdir yangının tehdit ettiği mahalledeki evinde bir anda fenalaşan ve yeri yığılan yaşlı kadının yakınları çevreden yardım istedi. Aynı sıralarda yangınla müdahale çalışmalarının koordinasyonu ve hasar tespit çalışmaları için mahalle de bulunan AK Parti'nin doktor milletvekili Tuba Vural Çokal, durumdan haberdar oldu ve hızla eve giderek yaşlı kadına müdahale etti. İlk muayenesini gerçekleştiren Çokal bir yandan da sağlık ekiplerini arayacak hastanın durumu hakkında bilgi verdi.

Çokal'ın müdahalesinin ardından kendine gelen yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Son dakika haber: Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden
Son dakika haber: Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden
Son dakika haber: Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden
Son dakika haber: Yangından etkilenip bayılan kadına ilk müdahale doktor milletvekilinden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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