Son dakika haber! YANGINDA ŞEHİT MEZARINA ZARAR GELMEDİ

Son dakika haberi... Senir Mahallesi'nde devam eden yangına, mahalleli, jandarma, çevik kuvvet, itfaiye ve su takviye ekipleri canla başla müdahale ediyor.

Senir Mahallesi'nde devam eden yangına, mahalleli, jandarma, çevik kuvvet, itfaiye ve su takviye ekipleri canla başla müdahale ediyor. Çok sayıda tarım arazisi ve evin zarar gördüğü yangında, mahalle mezarlığı da yandı. Alevler Şehit Hüseyin Yıldız'ın (53) mezarına 1 metre kala söndü. Yıldız'ın mezarı ve başında bulunan Türk bayrağına zarar gelmedi.

'ATEŞ 1 METRE KALA DURMUŞ'

Hüseyin Yıldız'ın okul arkadaşı Ahmet Tahir Özkan, ilkokulu birlikte okuduklarını, büyüklerinde ise farklı illerde çalışmaya başladıklarını anlattı. Yıldız'ın Manavgat'ta PTT'de çalıştığı sırada görev şehidi olduğunu aktaran Özkan, "PTT'de çalıştığı sırada trafik kazası yaptı ve görev şehidi oldu. Cenabı Allah'ın takdiriyle yangın mezara hiç zarar vermemiş. Yangın, mezarın başındaki Türk bayrağına da zarar vermemiş. Bu ilahi bir takdirdir. Yangın mezarın 1 metre civarında durmuş. Burada hiçbir müdahale yok. Ateş buralara geldiği zaman hepimiz köyü terk etmiştik. Yukarıdaki ve dibinde bulunan tüm mezarlar yanmış. Orman yanmış, ağaç yanmış ağaçtan düşen herhangi bir şey düşüp bayrağa zarar vermemiş" dedi.

ÇAVUŞOĞLU KOMUTA MERKEZİNDE

Yangının başladığı ilk saatlerden itibaren Manavgat'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip etti. Çavuşoğlu, Orman Genel Müdürlüğü'nün Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde bulunan mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip ederek, çalışanlardan bilgi aldı.

BAKAN KURUM GEBECE'DE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise Manavgat'ta yangından etkilenen bölgeleri inceledi. Gebece Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, "Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Vatandaşlarımız bizlere, evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar. Biz de vatandaşlarımızın tüm zararlarını karşılayana kadar, tüm evlerini yeniden yapana kadar burada olacağız" dedi. Bakan Kurum, daha sonra Hocalı Mahallesi'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı