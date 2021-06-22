Son dakika haber... Yangında hayatını kaybeden anne ve çocuğunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Ümraniye'de dün evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 7 yaşındaki çocuğunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca alındı.

Ümraniye'de dün evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 7 yaşındaki çocuğunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca alındı.

Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katındaki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney ve oğlu Kerem Güney'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Anne ve çocuğunun cenazeleri, yarın öğle namazından önce toprağa verilecek.

Olay

Yangında evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney, itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Güney, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Kerem Güney ise tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine incelemeyi derinleştirmişti.

Yapılan araştırmada, şüpheli olarak aranan Mehmet Güney'in yangının ardından eski iş yerinde çalışan bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum." dediği ifade edilmişti.

Kısa süre sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin atlayarak intihar ettiği bilgisi üzerine kıyıda başlatılan arama çalışmasının ardından bulunan cesedin Mehmet Güney'e ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar