Son dakika haber! Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmâli yapıyor
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Son dakika haber! Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmâli yapıyor

Son dakika haber! Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmâli yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangını büyümeye devam ederken, bölgede görev yapan helikopterler ilçede bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan yakıt ikmali yapmaya başladı.

Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangını büyümeye devam ederken, bölgede görev yapan helikopterler ilçede bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan yakıt ikmali yapmaya başladı.

Sabah saat 09.18'de başlayan ve kısa sürede büyüyerek Kazdağları'nda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale zorlu şartlar altında devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren 7 helikopter ve bir yangın söndürme uçağı yakıt ikmalleri için Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nı kullanıyor. Yangın bölgesine yakınlığı ile dikkatleri çeken havalimanında helikopterlere yakıt ve yangın söndürme uçağına ise su ikmali yapılıyor. - BALIKESİR

Son dakika haber! Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmâli yapıyor
Son dakika haber! Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmâli yapıyor
Son dakika haber! Yangın helikopterleri Koca Seyit Havalimanından yakıt ikmâli yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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