Son dakika haber! Yalova'da polisten uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber! Yalova'da polisten uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber! Yalova'da polisten uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 996 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 575 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 996 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 575 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 şahsa ait araç içinde 977 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 3,70 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheliye daha ulaşan polis, 3 zanlının ikametlerinde yaptığı aramada 505 gram kubar esrar, 19 gram sentetik kannabinoid, 7 kök kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy hap ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küçük kilitli şeffaf poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 erkek şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - YALOVA

Son dakika haber! Yalova'da polisten uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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