Son dakika haber | Yalova'da gölete düşen 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika gündem haberi: YALOVA'da sulama göletine düşen 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmayla kurtarıldı.
26.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:35
YALOVA'da sulama göletine düşen 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmayla kurtarıldı. Köpeklerin kurtarılma anı, kamerayla görüntülendi.
Paşaköy mevkisinde, İl Özel İdaresi tarafından yapılan sulama göletine 2 sokak köpeği düştü. Köpekleri görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hızla bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri göletteki köpekleri bellerine bağladıkları halatlarla yukarı çekerek, kurtardı.Köpeklerin kurtarılma anı, İl Genel Meclisi Üyesi Ertan Şener tarafından kamerayla saniye saniye kaydedildi.
Köpeklerin korkusu ve kurtulmak için gösterdikleri mücadele herkesi duygulandırdı.
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Kaynak: DHA