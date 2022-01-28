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Son dakika haber: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı, Halil Özçoban - Güncel
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Son dakika haber: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da Müşteba Cesur (54) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

BURSA'da Müşteba Cesur (54) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Müşteba Cesur, evinde kardeşleri tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cesur'un öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Müşteba Cesur'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Müşteba Cesur'un yeğeni İsmail Yılmaz, "Annesini çok seviyordu. Ölümü onu çok etkiledi. İçine kapandı. Zorunlu olmadıktan sonra evden çıkmıyordu. Hasta olmasına rağmen ilaçlarını dahi kullanmıyordu. Evde temizlik dahi yapmıyordu. Yemek vermek için eve gelen kardeşleri kendisine ulaşamayınca öldüğü ortaya çıktı" dedi


Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Güncel

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