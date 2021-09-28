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Son dakika haber... Yağışlar azalınca Çıldır Gölü'nde su seviyesi düştü

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Yağışlar azalınca Çıldır Gölü'nde su seviyesi düştü

Son dakika gündem haberine göre Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün su seviyesinde yağışların azalması nedeniyle kısmen düşüş yaşandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan- Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün su seviyesinde yağışların azalması nedeniyle kısmen düşüş yaşandı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan, kışın yüzeyi tamamen donduğu için buzlar kırılarak yapılan Eskimo usulü balık avcılığının yanı sıra atlı kızakla gezintiyle öne çıkan Çıldır Gölü'nde su seviyesi bu yıl yağışların az olmasının etkisiyle düştü. Bunun sonucunda, kıya kesimlerindeki bazı alanlarda su çekildi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kükrer, AA muhabirine, gölün suyundaki kısmi çekilmenin kaynağının araştırılması gerektiğini söyledi.

Çıldır Gölü'nün, çok büyük bir havzasının olmaması sebebiyle genellikle kar ve yağmur sularıyla beslendiğine dikkati çeken Kükrer, şunları kaydetti:

"Artık yazlar kurak geçiyor. Bu yazın büyük bir bölümü kurak geçti. Yağan yağışlar da öncelikle toprağı doyuruyor daha sonra göle ulaşıyor, bu nedenle göle akışlar azalmış olabilir. Tabii ki takip etmemiz gereken bir süreç. Eğer bu olay mevsimsel değil de sürekli olursa o zaman oradaki canlılar için tehlike söz konusu olabilir. Yani sudaki azalma birkaç yıl sürekli devam eder ve rutin bir hal alırsa o zaman tehlike söz konusu olabilir ama şu an görünen mevsimsel bir durum."

Kükrer, gölün fazla sularının aktığı Kars'ın Arpaçay ilçesi tarafında da teknik bir çalışmanın yapılması gerektiğini aktardı.

Doç. Dr. Kükrer, gölde az miktarda düşen su seviyesinin kar ve diğer yağışlar ile normal seviyesine gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haber... Yağışlar azalınca Çıldır Gölü'nde su seviyesi düştü

Son dakika haber... Yağışlar azalınca Çıldır Gölü'nde su seviyesi düştü

Son dakika haber... Yağışlar azalınca Çıldır Gölü'nde su seviyesi düştü

Son dakika haber... Yağışlar azalınca Çıldır Gölü'nde su seviyesi düştü

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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