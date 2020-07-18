Son dakika haber: Vücudunda kesikler olan yavru kedi tedaviye alındı Son dakika haberi: ORDU'nun Altınordu ilçesinde iki ayağı ve karnında kesik bulunan yavru kedi tedavi altına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde iki ayağı ve karnında kesik bulunan yavru kedi tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesi'nde yaşayan hayvansever Salim Karalı, sabah iş yerini açmak için geldiğinde beslediği sokak kedilerinden birini yaralı buldu. Karalı, karnından ve iki ayağından kesikler bulunan yavru kediyi veterinere götürdü. Yavru kedi tedaviye alınırken, Karalı, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, yavru kedinin bulunduğu yere gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: DHA