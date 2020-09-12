Son dakika haber! Van şehidi Uzman Çvş. Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor Bir son dakika haberine göre Van şehidi Uzman Çvş. Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor Van'ın, Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor.

Van şehidi Uzman Çvş. Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor ESKİŞEHİR - Van'ın, Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor. Kaynak: İHA