Son dakika haber! Van şehidi Uzman Çvş. Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor
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Son dakika haber! Van şehidi Uzman Çvş. Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir son dakika haberine göre Van şehidi Uzman Çvş. Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor Van'ın, Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor.

12.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:47

Van şehidi Uzman Çvş. Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor

ESKİŞEHİR - Van'ın, Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Son dakika haber! Van şehidi Uzman Çvş. Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: İHA

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