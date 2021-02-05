Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
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Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden

05.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:09
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden

Son dakika haberleri... VAN'ın Gürpınar ilçesinde, taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle aksamaların olduğu ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İskender Ağaç'ın kullandığı 06 BDC 381 plakalı hafi ticari araç ile Şaban Çivi yönetimindeki 30 T 0026 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araçtaki Çiğdem Ağaç ve Vedat Güler ile taksideki İlhan Çiftçi hayatını kaybetti. Sürücüler ile hafif ticari araçtaki Tuğba Güler, Doğan Ağaç ve taksideki Canan Çiftçi, Elfida Çiftçi, Elif Çiftçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni, morga konuldu. 

Kazanın meydana geldiği bölgede, araçların yol ortasında olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolun iki yönünden de geçen araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Taksi ve hafif ticari aracın, gelen vinçlerle kaza yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. 

Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay AVCI

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