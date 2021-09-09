Son dakika haber | Van'da 11 kilo eroine 1 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre VAN'da, üzerinde ve elindeki malzemelerin arasında 11 kilo eroin ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, üzerinde ve elindeki malzemelerin arasında 11 kilo eroin ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine 1 kişiyi durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramalarında ve elindeki malzemeler içinde 11 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan