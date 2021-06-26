Son dakika haber: Üzerine yıldırım düşen kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Üzerine yıldırım düşen kadın öldü

Son dakika haber: Üzerine yıldırım düşen kadın öldü
Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan Hatice Sarıal (59), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan Hatice Sarıal (59), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Andırın ilçesi Çiğşar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hayvanlarını otlatan Hatice Sarıal, aniden yağmur bastırınca ağacın altına sığındı. Ancak bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Yere yığılan Hatice Sarıal'ı fark eden mahalleli, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hatice Sarıal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemenin ardından Hatice Sarıal'ın cenazesi, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


- Kahramanmaraş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Zengin

Son dakika: ELAZIĞ'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA; 3 ÖLÜ, 12 YARALI
Son dakika: ELAZIĞ'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA; 3 ÖLÜ, 12 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Üzerine yıldırım düşen kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 09:50:24. #1.15#

title