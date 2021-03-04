Son dakika haber... Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş
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Son dakika haber... Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

04.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:01
Son dakika haber... Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

Son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.K.'nin üzerinden, meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.K.'nin üzerinden, meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheli S.K.'yi gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

 


Son dakika haber... Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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