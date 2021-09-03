Son dakika haber: Urla'da esnaf kadınlardan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesine destek
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Son dakika haber: Urla'da esnaf kadınlardan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesine destek

Son dakika haber: Urla'da esnaf kadınlardan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesine destek
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı gönüllü kadın üyelerden oluşan Esnaf ve Sanatkar Kadın Komitesi'nin ilk toplantısı, Taş Ev Butik Otel'de gerçekleşti.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı gönüllü kadın üyelerden oluşan Esnaf ve Sanatkar Kadın Komitesi'nin ilk toplantısı, Taş Ev Butik Otel'de gerçekleşti.

Kadın esnaf ve sanatkarların yaşam kalitesini arttırmak, sosyal hayattaki konumlarını geliştirme ve genişletmeyi amaçlayan komitenin ilk toplantısına Oda Başkanı Ahmet Birol Aydınhan ile Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri de katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgi alan komite üyeleri, projeye destek olma kararı aldı.

Gerekli eğitimlerden sonra komite üyelerinin iş yerlerine gelen anne ve anne adaylarının uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına çalışacakları belirtildi.

Oda Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, çocuk ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne annelerin dikkati ve duyarlılığıyla geçmeyi hedefleyen projede başarılı sonuçlar elde edilmesini beklediklerini, oda üyesi kadınların bu konudaki fedakarlık ve yeteneklerini göstereceklerine inandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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