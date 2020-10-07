Ürdün Kralı II. Abdullah, Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi
07.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:26
Ürdün Kralı II. Abdullah, Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Ürdün Kralı II. Abdullah'ın, Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifa etmesinin ardından Kraliyet Divanı'nda Siyasi İşler Danışmanı Bishr Hani Al-Khasawneh'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği duyuruldu. Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet bir hafta önce Abdullah'a istifasını sunmuş, Kral Abdullah ise hükümetin istifasını kabul etmişti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı