Son dakika haber... Ürdün'den İsrail'e sızmaya çalışan bir kişinin Ürdün askerlerince öldürüldüğü iddia edildi
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Son dakika haber... Ürdün'den İsrail'e sızmaya çalışan bir kişinin Ürdün askerlerince öldürüldüğü iddia edildi

Son dakika haber... Ürdün'den İsrail'e sızmaya çalışan bir kişinin Ürdün askerlerince öldürüldüğü iddia edildi
Anadolu Ajansı / Yassine Aydi - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ürdün'den İsrail'e sızmaya çalışan bir kişinin Ürdün askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü ileri sürüldü.

Ürdün'den İsrail'e sızmaya çalışan bir kişinin Ürdün askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü ileri sürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Ürdün askerlerinin, İsrail'in Taberiyye kentine sızmaya çalışan bir kişiye ateş açtığını iddia etti. İsmi ve uyruğu hakkında bilgi verilmeyen kişinin öldüğü ifade edildi.

Haberle ilgili kaynak belirtmeyen KAN konuya ilişkin ayrıntı vermezken, Ürdün makamlarından da açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'den İsrail'e geçen 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise bunun üzerine yaptığı açıklamada, İsrail'e geçen kişilerin yabancı uyruklu olduğunu ve olayın takip edildiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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