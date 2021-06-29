Son dakika haber! Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada
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Son dakika haber! Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada Kaldırımda yürüyen kadın, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Ümraniye'de seyir halinde olan kasası yüklü kamyonet kontrolden çıkınca adeta ortalığı birbirine kattı.

Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada

Kaldırımda yürüyen kadın, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halinde olan kasası yüklü kamyonet kontrolden çıkınca adeta ortalığı birbirine kattı. Hızla ilerleyen kamyonet bir iş yerinin duvarına çarpıp yan yatarak durabildi. Kamyonetin kaldırıma çıkıp duvara çarpmasından kısa süre önce kaldırımda yürüyen kadın, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kamyonetin yoldan çıkıp iş yerinin duvarına çarpıp yan yattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 MD 4073 plakalı, kasası yüklü olan bir kamyonet yokuş aşağı yolda seyir halinde olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet kaldırıma çıkıp bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü ise yaralandı. Kazadan saniyeler önce kaldırımda yürüyen bir kadın, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yan yatan kamyonet vatandaşların çabası ile düz konuma getirildi. Kamyonet daha sonra çekici yardımı ile olay yerinden götürüldü.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Yukarıdan aşağı geliyordu. Kasası yüksekti. Aşağı inerken dengesini kaybedip kaldırıma çıkıyor. Olduğu gibi karşı duvara tosluyor. Oradan bir çocuk geçerken çocuğu kamyonet teğet geçiyor. O farkında değil" dedi.

Son dakika haber! Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada
Son dakika haber! Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada
Son dakika haber! Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada
Son dakika haber! Ümraniye'de kontrolden çıkan kamyonetin, iş yerinin duvarına çarptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kurt

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