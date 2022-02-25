Son dakika haber... Ukraynalı siviller Rus güçlerine karşı kamuflaj giyinip silahlandı - Haberler
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Son dakika haber... Ukraynalı siviller Rus güçlerine karşı kamuflaj giyinip silahlandı

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Rus birliklerinin Kiev'i kuşatmasının ardından Ukraynalı sivillerden oluşan gönüllüler, kamuflaj giyinip silahlanarak başkentin çeşitli noktalarında oluşturulan mevzilerde küçük gruplar halinde bekleyişe başladı.

Rus birliklerinin Kiev'i kuşatmasının ardından Ukraynalı sivillerden oluşan gönüllüler, kamuflaj giyinip silahlanarak başkentin çeşitli noktalarında oluşturulan mevzilerde küçük gruplar halinde bekleyişe başladı.

Son dakika haber... Ukraynalı siviller Rus güçlerine karşı kamuflaj giyinip silahlandı

Son dakika haber... Ukraynalı siviller Rus güçlerine karşı kamuflaj giyinip silahlandı

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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