Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti
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Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti

30.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:59

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesini ziyaret eden Şmıgal'a, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe eşlik etti.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, Şmıgal'ı hastanenin hizmet kalitesi, sahip olduğu son teknoloji, fiziki altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesi hakkında bilgilendirdi.

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Bakan Yardımcısı Alp Meşe de konuk Başbakana, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürütülen çalışmalar ve Şehir Hastanesindeki pandemi yönetimi hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal ve beraberindeki heyet daha sonra diğer bölümlerde incelemelerde bulundu.

Şmıgal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildikten sonra Türkiye'den ayrılacak.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Ankara Şehir Hastanesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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