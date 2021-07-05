Son dakika haber: Turizme kazandırılması planlanan 3 konutta yangın çıktı

Bir son dakika haberine göre Çankırı'da turizme kazandırılması planlanan 3 konut çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'da turizme kazandırılması planlanan 3 konut çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Çankırı kent merkezindeki Uzunyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek pişirmek için yakılan sobadan kaynaklı yangın meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Turizme kazandırılması planlanan evler, yangında kullanılmaz hale geldi.

4 katlı binanın en alt katında ikamet eden 78 yaşındaki Zeliha Kibar ise komşuların yardımıyla evinden çıkartıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 konutta maddi hasar oluştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı