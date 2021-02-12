Son dakika haber: Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Halifi: "Başbakan Meşişi, hizmete devam edeceğini ve istifa etmeyeceğini söyledi"

Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Usame el-Halifi, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin istifa etmeyeceğini ve ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğini söylediğini belirtti.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Halifi ülkede son dönemde yaşanan anayasa krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halifi, Başbakan Meşişi'nin parlamentoda kendisini destekleyen partilerle gerçekleştirdiği toplantıda "gerekli reformlar tamamlanıncaya kadar ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğini ve istifayı düşünmediğini" ifade ettiğini dile getirdi.

Başbakan Meşişi'nin kendisinin bir asker olduğunu ve savaş meydanından kaçmayacağını söylediğini kaydeden Halifi, Başbakanın Cumhurbaşkanından bakanlara yönelik yolsuzluk ve çıkar ilişkileri şüphesiyle ilgili bir açıklama talep ettiğini aktardı.

Halifi ayrıca, Başbakan Meşişi'nin Cumhurbaşkanından cevap gelir gelmez parlamentoda kendisini destekleyen partilerle ikinci bir toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

Kabine revizyonu krizi

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 16 Ocak'ta kabinesindeki 25 bakanlıktan 11'inde değişikliğe gittiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said ise kabine revizyonuna ilişkin güvenoyu oturumundan bir gün önce değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu, yeni bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu savunmuştu.

Meşişi kabinesi 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu aldı ancak Cumhurbaşkanı Said, yeni bakanları, anayasa gereği göreve başlamaları için gereken yemin törenine çağırmadı.

Başbakan Meşişi, yeni bakanların anayasa yemini etmeleri için bir tarih verilmesi yönündeki talebini geçen hafta cumhurbaşkanlığına yazılı olarak ilettiğini aktarmış ve Said'i "devletin işleyişini kesintiye uğratmakla" suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti