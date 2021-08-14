Son dakika haber... Tunceli'den selin etkilediği Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi
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Son dakika haber... Tunceli'den selin etkilediği Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi

Son dakika haber... Tunceli'den selin etkilediği Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kastamonu ve Sinop'taki selde zarar görenlere Tunceli'den 3 tır içme suyu gönderildi.

Kastamonu ve Sinop'taki selde zarar görenlere Tunceli'den 3 tır içme suyu gönderildi.

Batı Karadeniz'in bazı illerindeki selin ardından yaraların sarılması amacıyla Tunceli Valiliği de yardım çalışması başlattı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda Munzur Su AŞ tarafından ihtiyaç sahipleri için 3 tıra pet şişe su yüklendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki valilik binasının bahçesinde gerçekleştirilen uğurlama programı sonrası tırlar, Kastamonu ve Sinop'a doğru yola çıktı.

Vali Yardımcısı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz bölgesindeki selden zarar gören vatandaşlar için yardım çalışması başlattıklarını söyledi.

Selde yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Rabbim aziz milletimize bu tarz acıları bir daha yaşatmaz. Bugün Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın himayelerinde Munzur Su firmamızın da katkılarıyla 3 tır içme suyunu Tunceli'den Kastamonu ve Sinop illerine gönderiyoruz. Burada aziz milletimiz her zaman olduğu gibi zor durumlarda bir olmayı, dirlik olmayı, beraber olmanın örneğini bir kez daha göstermiş bulunuyor."

Programda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ve Munzur Su Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Doğan da hazır bulundu.

Son dakika haber... Tunceli'den selin etkilediği Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi
Son dakika haber... Tunceli'den selin etkilediği Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi
Son dakika haber... Tunceli'den selin etkilediği Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi
Son dakika haber... Tunceli'den selin etkilediği Kastamonu ve Sinop'a 3 tır içme suyu gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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