Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu
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Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu

14.11.2020 00:43 | Son Güncelleme: 14.11.2020 01:32

Tunceli'de bir iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tunceli'de bir iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi 116. Sokak'ta plastik ev eşyası satılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerini saran yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu
Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu
Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu
Tunceli'de iş yeri yangınında hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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