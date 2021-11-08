Son dakika haber | Trafik kazasında yaralanan polis, şehit oldu - Haberler
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Son dakika haber | Trafik kazasında yaralanan polis, şehit oldu

AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Davut Kaplan'ın trafik kazasında yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, polis memuru Kaplan'ın kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Son dakika haber | Trafik kazasında yaralanan polis, şehit oldu

Son dakika haber | Trafik kazasında yaralanan polis, şehit oldu

Son dakika haber | Trafik kazasında yaralanan polis, şehit oldu

AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri
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