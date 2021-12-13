Son dakika haber! Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haber! Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
AA / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Dürbinar Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada, Okan S'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bünyamin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, Bünyamin K, Okan S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan Okan S, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayda elinden hafif yaralanan Bünyamin K. gözaltına alınmıştı.

AA / Derviş Altuntaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title