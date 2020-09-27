Son dakika haber! Tokat'ta orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika haberlerine göre Tokat'ta orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor Tokat'ın Çamlıbel bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tokat'ta orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

SİVAS - Tokat'ın Çamlıbel bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Çamlıbel Beldesi Aktepe köyünde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Büyük bölümü çam ağaçlarından oluşan ormanda çıkar yangınlara Orman Müdürlüğü ekipleri söndürme araçları ile müdahale ediyor. Çevre illerden de takviye istendiği öğrenildi. Kontrol altına alınmasında güçlük çekilen yangının büyümesinden endişe ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ