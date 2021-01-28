Son dakika haber | TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

28.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:03
Son dakika haber | TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Fatma Kilci (73) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Kilci (73) ise ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Fatma Kilci (73) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Kilci (73) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin yolunun Suvermez kavşağında meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin istikametine seyreden S.B. yönetimindeki 38 YU 757 plakalı TIR ile Ahmet Kilci'nin kullandığı 03 HA 044 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Ahmet Kilci ile eşi Fatma Kilci ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Kilci ve eşi Fatma Kilci sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatma Kilci yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Ahmet Kilci ise tedaviye alındı. Fatma Kilci'nin cenazesi morga konuldu. Durumu ağır olan Ahmet Kilci'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TIR şoförü S.B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için olay yerinde çalışma yaptı. Kazaya karışan otomobil Emirdağ Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çekildikten sonra yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Afyonkarahisar
Son dakika haber | TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Son dakika haber | TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Son dakika haber | TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Son dakika haber | TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Bursa Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 22:03:26. #1.14#
title